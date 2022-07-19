Fim do contrato da 101: Casagrande solicita reunião com ministro e ANTT

Nesta edição do “Economia e Negócios”, Abdo Filho traz como destaque a informação que o governador Renato Casagrande solicitou uma reunião com o ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, e com o diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Rafael Rodrigues. A intenção é discutir o futuro da BR 101 após a decisão da Ecorodovias, concessionária responsável pela via desde 2013, de devolver o trecho que corta o Estado para o governo federal. O Palácio Anchieta aguarda retorno de Brasília. Ouça o comentário completo!