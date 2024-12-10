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Economia e Negócios

Europeus conhecem produção de cacau e café no ES e ficam com boa impressão

Ouça a participação do comentarista Abdo Filho

Publicado em 10 de Dezembro de 2024 às 10:22

Abdo Filho

Abdo Filho

Publicado em 

10 dez 2024 às 10:22
Café, grão
Café, grão Crédito: Alexa por Pixabay
Nesta edição do "Economia e Negócios", o comentarista Abdo Filho traz como destaque a notícia que os membros da comitiva representando países e entidades da União Europeia, que passaram o final de semana visitando lavouras de café e cacau no Espírito Santo, saíram daqui bem satisfeitos com o que viram em campo. Eles fazem parte de serviços de regulação que irão fiscalizar se os fornecedores de alimentos para a Europa, um dos maiores consumidores do mundo, ao lado de Estados Unidos e China, cumprirão as regras ambientais e de governança que passam a valer em 2026, dentro do Pacto Ecológico Europeu.
CBN - Economia e Negócios - 10-12-24.mp3

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