ES é estratégico para Brasil ter gás competitivo, diz presidente da Petrobras

A Petrobras possui duas unidades de tratamento de gás no Espírito Santo, uma em Linhares e outra em Anchieta, que estão praticamente ociosas. Juntas, elas têm a capacidade de processar 20 milhões de m³ por dia, mas só algo perto de 20% disso está sendo utilizado. Diante de uma pressão da indústria e do próprio governo federal para que a estatal amplie a oferta de gás ao mercado, o parque capixaba tornou-se mais do que estratégico. O presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, que esteve nesta segunda-feira (18) em Vitória, disse que o gás brasileiro tem o desafio de ser viável economicamente e que a infraestrutura capixaba é estratégica. Este é o tema em destaque nesta edição do "Economia e Negócios", com o comentarista Abdo Filho. Ouça a conversa completa!