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Economia e Negócios

ES é estratégico para Brasil ter gás competitivo, diz presidente da Petrobras

Ouça detalhes na participação do comentarista Abdo Filho

Publicado em 19 de Setembro de 2023 às 10:15

Abdo Filho

Abdo Filho

Publicado em 

19 set 2023 às 10:15
Homem opera sistema de gasoduto da Petrobras
Homem opera sistema de gasoduto da Petrobras Crédito: Luciano Piva I Agência Petrobras
A Petrobras possui duas unidades de tratamento de gás no Espírito Santo, uma em Linhares e outra em Anchieta, que estão praticamente ociosas. Juntas, elas têm a capacidade de processar 20 milhões de m³ por dia, mas só algo perto de 20% disso está sendo utilizado. Diante de uma pressão da indústria e do próprio governo federal para que a estatal amplie a oferta de gás ao mercado, o parque capixaba tornou-se mais do que estratégico. O presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, que esteve nesta segunda-feira (18) em Vitória, disse que o gás brasileiro tem o desafio de ser viável economicamente e que a infraestrutura capixaba é estratégica. Este é o tema em destaque nesta edição do "Economia e Negócios", com o comentarista Abdo Filho. Ouça a conversa completa!
CBN - Economia e Negocios - 19-09-23.mp3

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