De olho no exterior, café do Espírito Santo terá marca própria

O café do Espírito Santo ganhará uma identidade própria. De olho em ganhar mais espaço no exterior, um profundo trabalho de posicionamento está sendo concluído e a marca que representará o conilon e o arábica capixabas mundo afora será apresentada muito provavelmente até julho deste ano. A identidade visual está guardada a sete chaves, mas o que será vendido está mais do que definido: café sustentável. Este é o assunto em destaque nesta edição do “Economia e Negócios”, com o comentarista Abdo Fillho.