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Economia e Negócios

De olho no exterior, café do Espírito Santo terá marca própria

Ouça a participação do comentarista Abdo Filho

Publicado em 29 de Abril de 2025 às 10:52

Abdo Filho

Abdo Filho

Publicado em 

29 abr 2025 às 10:52
Forte calor atrapalhou a safra do café, impactando até nas vendas já fechadas
safra do café Crédito: Shutterstock
O café do Espírito Santo ganhará uma identidade própria. De olho em ganhar mais espaço no exterior, um profundo trabalho de posicionamento está sendo concluído e a marca que representará o conilon e o arábica capixabas mundo afora será apresentada muito provavelmente até julho deste ano. A identidade visual está guardada a sete chaves, mas o que será vendido está mais do que definido: café sustentável. Este é o assunto em destaque nesta edição do “Economia e Negócios”, com o comentarista Abdo Fillho.
CBN - Economia e Negócios - 29-04-25.mp3

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