Condomínio logístico de R$ 300 milhões começa a ser construído em Cariacica

Nesta edição do “Economia e Negócios”, o comentarista Abdo Filho traz como destaque a notícia de que em agosto começam as obras do condomínio logístico Areia Branca, mais um gigante deste mercado que só faz crescer no Espírito Santo. O empreendimento, um investimento de R$ 300 milhões, ficará na Rodovia do Contorno, no trecho de Cariacica, em uma área de 320 mil m². Serão 170 mil m² de área bruta locável, tudo no padrão triple A. O Areia Branca tem cinco sócios (três do Estado e dois de Minas Gerais), foi desenvolvido pela TX Negócios e será tocado em três fases. A primeira, com 60 mil m², será inaugurada em abril de 2024. As outras duas, com 60 mil m² e 50 mil m², respectivamente, virão na sequência.
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As licenças estão todas concedidas e TX tem acordo com um grande cliente para usar 15 mil m² da primeira fase. Os sócios vão captar investidores para o negócio. "As obras vão começar com os recursos dos sócios originais, mas a intenção é captar R$ 300 milhões de fundos e de pessoas físicas. Isso tudo está sendo estruturado e será tocado pela TX. Até o final do ano, teremos acordo para ocupar praticamente toda a primeira fase", assinalou Sandro Marcio Viturini, CEO da TX. Durante a obra, serão mil postos de trabalho. Na operação, serão 2,8 mil empregos. Ouça a conversa completa!