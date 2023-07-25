Condomínio logístico de R$ 300 milhões começa a ser construído em Cariacica

Nesta edição do “Economia e Negócios”, o comentarista Abdo Filho traz como destaque a notícia de que em agosto começam as obras do condomínio logístico Areia Branca, mais um gigante deste mercado que só faz crescer no Espírito Santo. O empreendimento, um investimento de R$ 300 milhões, ficará na Rodovia do Contorno, no trecho de Cariacica, em uma área de 320 mil m². Serão 170 mil m² de área bruta locável, tudo no padrão triple A. O Areia Branca tem cinco sócios (três do Estado e dois de Minas Gerais), foi desenvolvido pela TX Negócios e será tocado em três fases. A primeira, com 60 mil m², será inaugurada em abril de 2024. As outras duas, com 60 mil m² e 50 mil m², respectivamente, virão na sequência.