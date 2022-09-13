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Economia e Negócios

Compra de aviões: empresários querem que Fisco dobre capacidade no ES

ES é responsável pelo recebimento de grande parte das aeronaves importadas pelo Brasil

Publicado em 13 de Setembro de 2022 às 10:08

Abdo Filho

Abdo Filho

Publicado em 

13 set 2022 às 10:08
Na foto, avião sobrevoa destino turístico
Viagem de avião Crédito: Pixabay
Nesta edição do “Economia e Negócios”, Abdo Filho traz como destaque a informação que nos últimos 15 anos o Espírito Santo se consolidou como a maior porta de entrada de aeronaves executivas do país. Incentivos fiscais, segurança jurídica, localização e boa infraestrutura criaram um ambiente muito atrativo para o negócio. “Algo perto de 80% das aeronaves destinadas a voos privados importadas pelo Brasil entram pelo Espírito Santo. Números levantados pelo Sindiex (Sindicato do Comércio de Exportação e Importação) mostram que, até agosto, foram faturados US$ 536,2 milhões por aqui (R$ 2,73 bi). A expectativa é superar os R$ 5 bi até o final do ano”, explica.
“Diante de uma demanda que só faz e fará crescer, os empresários já iniciaram um movimento junto à Receita Federal para que haja mais slots (prazo dado pela autoridade entre o pouso e a decolagem) dedicados à nacionalização de aeronaves no Aeroporto de Vitória”, aponta. Ouça a conversa completa!
Economia e Negócios - 13-09-22

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