Compra de aviões: empresários querem que Fisco dobre capacidade no ES

Nesta edição do “Economia e Negócios”, Abdo Filho traz como destaque a informação que nos últimos 15 anos o Espírito Santo se consolidou como a maior porta de entrada de aeronaves executivas do país. Incentivos fiscais, segurança jurídica, localização e boa infraestrutura criaram um ambiente muito atrativo para o negócio. “Algo perto de 80% das aeronaves destinadas a voos privados importadas pelo Brasil entram pelo Espírito Santo. Números levantados pelo Sindiex (Sindicato do Comércio de Exportação e Importação) mostram que, até agosto, foram faturados US$ 536,2 milhões por aqui (R$ 2,73 bi). A expectativa é superar os R$ 5 bi até o final do ano”, explica.