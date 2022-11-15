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Economia e Negócios

Com mercado de café crescendo, Tristão investe pesado em armazenagem

Ouça a participação do comentarista Abdo Filho

Publicado em 15 de Novembro de 2022 às 10:24

Abdo Filho

Abdo Filho

Publicado em 

15 nov 2022 às 10:24
Café
Café Crédito: Pixabay
Nesta edição do “Economia e Negócios”, Abdo Filho traz como destaque a informação de que aos 87 anos, o Grupo Tristão, um dos mais relevantes beneficiadores e negociadores de café do mundo, está confiante no mercado asiático e se prepara para mais uma onda de crescimento. Até 2025 serão investidos algo perto de R$ 60 milhões só na ampliação da capacidade de armazenagem do grupo.
Um galpão exclusivo para a indústria de café solúvel, em Viana, já começa a sair do papel nos próximos meses. O solúvel produzido pela Realcafé abastece o mundo todo e está crescendo muito na Ásia. A demanda está dada. A Tristão Trading, por sua vez, fará dois novos armazéns até 2025 só para café verde: um em Viana e outro em Varginha, no Sul de Minas Gerais. Importante frisar que, agora em novembro, começaram a funcionar os três silos com capacidade para guardar 60 mil sacas de café verde. Um investimento de R$ 60 milhões. Ouça a conversa completa!
Economia e Negócios - 15-11-22

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