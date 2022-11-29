Com 100% da capacidade, Marcopolo investe na unidade de São Mateus

Linha de produção de ônibus na fábrica da Marcopolo em São Mateus Crédito: Marcopolo/Reprodução de vídeo

Nesta edição do “Economia e Negócios”, o comentarista Abdo Filho traz como destaque a notícia de que ainda não é a esperada expansão da fábrica, mas a Marcopolo, diante do crescimento da demanda por ônibus, tem feito investimentos constantes para aumentar a produtividade de sua unidade em São Mateus. Entre agosto e outubro, a companhia aportou R$ 14,5 milhões em várias de suas fábricas, grande parte disso, R$ 8 milhões, foi injetado na Volare Veículos, situada no Norte do Espírito Santo.

“Hoje, a unidade mateense está produzindo 20 ônibus por dia. Está na plena capacidade, por isso os investimentos, mesmo que não tão vultosos, são muito importantes. Entre janeiro e outubro de 2022, foram produzidas 3.445 carrocerias, 101,4% a mais do que as 1.661 unidades fabricadas no mesmo período de 2021. A fábrica entrega produtos Volare, Neobus (Thunder Midi Escolar) e a linha urbana da Marcopolo (Torino). Ao todo, são 1.891 funcionários”.

Além da montagem de carrocerias, a planta do Norte capixaba tem capacidade de fornecer chicotes elétricos (condutor), poltronas, janelas e portas para as fábricas de Caxias do Sul. Semanalmente, 15 jogos de poltronas são feitos e a mesma quantidade de chicotes.

É muito provável que a Marcopolo decida por expandir a fábrica de São Mateus. A multinacional brasileira está apenas aguardando a definição dos rumos do programa Caminho da Escola, do Ministério da Educação, grande cliente da multinacional, para bater o martelo. Só em 2022, o MEC, via licitação, encomendou 3.050 carros à Marcopolo. A boa logística - mais perto do Centro-Oeste, Norte e Nordeste - ajuda muito. Ouça a conversa completa!