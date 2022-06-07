Cofril quer chegar a Rio, Minas e Bahia para dobrar de tamanho

Estreia! O jornalista Abdo Filho se junta ao time da Rádio CBN Vitória com o quadro "Economia e Negócios". Você vai conferir os bastidores e informações relevantes sobre a economia, negócios e o empreendedorismo no Espírito Santo. Nesta primeira edição, detalhes do plano do frigorífico capixaba Cofril de dobrar de tamanho. A intenção é se inserir nos mercados de Minas Gerais, Bahia e Rio de Janeiro. A expansão vai começar pelo território fluminense. Acompanhe!