Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Economia e Negócios

Codesa privatizada: definido o nome do novo comandante do Porto

A transição entre a administração atual, pública, para a nova está em seus últimos dias

Publicado em 23 de Agosto de 2022 às 10:05

Abdo Filho

Abdo Filho

Publicado em 

23 ago 2022 às 10:05
Vista aérea do Porto de Vitória e do Cais de Capuaba. Crédito: Codesa/Divulgação
Vista aérea do Porto de Vitória e do Cais de Capuaba. Crédito: Crédito: Codesa/Divulgação
Ilson Hulle é o nome do próximo presidente da Codesa. Ele foi escolhido pela Quadra Capital, gestora que arrematou a Companhia Docas do Espírito Santo no leilão realizado em março, e terá o desafio de ser o primeiro presidente da empresa sob a gestão privada. Formado em Relações Internacionais pela UVV, Hulle é muito conhecido no Estado. Ele é diretor de Terminais da Log-In, empresa que é dona do Terminal de Vila Velha, grande operadora de carga de terceiros que atua em Capuaba, dentro da área da Codesa. A informação é do colunista Abdo. Filho. A assinatura do contrato de concessão está marcada para 12 de setembro. O consórcio FIP Shelf 119 Multiestratégia, gerido pela Quadra, foi o vencedor do leilão realizado em 30 de março deste ano na Bolsa de Valores de São Paulo. Os investidores pagaram R$ 106 milhões à União Federal, proprietária da Codesa, e se comprometeram a aportar mais R$ 850 milhões na ampliação e na modernização dos portos de Vitória e Barra do Riacho. O contrato é de 35 anos.
Economia e Negocios - 23-08-22

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Carros elétricos
Espírito Santo lidera a nova geografia dos veículos elétricos no Brasil
João Fonseca
João Fonseca disputa vaga na semifinal de Roland Garros nesta terça-feira (02)
Base 27
Base 27 faz rodada de negócios para conectar startups, empresas e investidores

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados