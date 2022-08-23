Codesa privatizada: definido o nome do novo comandante do Porto

Ilson Hulle é o nome do próximo presidente da Codesa. Ele foi escolhido pela Quadra Capital, gestora que arrematou a Companhia Docas do Espírito Santo no leilão realizado em março, e terá o desafio de ser o primeiro presidente da empresa sob a gestão privada. Formado em Relações Internacionais pela UVV, Hulle é muito conhecido no Estado. Ele é diretor de Terminais da Log-In, empresa que é dona do Terminal de Vila Velha, grande operadora de carga de terceiros que atua em Capuaba, dentro da área da Codesa. A informação é do colunista Abdo. Filho. A assinatura do contrato de concessão está marcada para 12 de setembro. O consórcio FIP Shelf 119 Multiestratégia, gerido pela Quadra, foi o vencedor do leilão realizado em 30 de março deste ano na Bolsa de Valores de São Paulo. Os investidores pagaram R$ 106 milhões à União Federal, proprietária da Codesa, e se comprometeram a aportar mais R$ 850 milhões na ampliação e na modernização dos portos de Vitória e Barra do Riacho. O contrato é de 35 anos.