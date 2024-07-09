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Economia e Negócios

Casagrande sobre acordo com Samarco, Vale e BHP: "para o ES está ok"

Ouça detalhes na participação do comentarista Abdo Filho

Publicado em 09 de Julho de 2024 às 10:09

Abdo Filho

Abdo Filho

Publicado em 

09 jul 2024 às 10:09
Data: 01/12/2015 - ES - Colatina - Situação Rio Doce, em Colatina, poluído por causa da lama da barragem que cedeu na mineradora da Samarco, em Mariana MG
Data: 01/12/2015 - ES - Colatina - Situação Rio Doce, em Colatina, poluído por causa da lama da barragem que cedeu na mineradora da Samarco, em Mariana MG - Editoria: Cidades - Foto: Carlos Alberto da Silva - GZ Crédito: Carlos Alberto da Silva
Nesta edição do "Economia e Negócios", o comentarista Abdo Filho traz como destaque a notícia de que está se aproximando do fim uma das mais longas e difíceis negociações de indenização já feitas no Brasil: o Acordo de Mariana. Vale, BHP e Samarco se propuseram, em 12 de junho, a pagar R$ 140 bilhões para reparar as várias tragédias (econômicas, sociais, ambientais e pessoais) provocadas pelo rompimento da barragem de Fundão, da Samarco, em Mariana (MG), em novembro de 2015. Governo federal, Minas Gerais, Espírito Santo, cidades atingidas e Ministério Público estão na mesa de negociação. O voto de cada um é muito importante.
CBN - Economia e Negócios - 09-07-24.mp3

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