Casagrande sobre acordo com Samarco, Vale e BHP: "para o ES está ok"

Nesta edição do "Economia e Negócios", o comentarista Abdo Filho traz como destaque a notícia de que está se aproximando do fim uma das mais longas e difíceis negociações de indenização já feitas no Brasil: o Acordo de Mariana. Vale, BHP e Samarco se propuseram, em 12 de junho, a pagar R$ 140 bilhões para reparar as várias tragédias (econômicas, sociais, ambientais e pessoais) provocadas pelo rompimento da barragem de Fundão, da Samarco, em Mariana (MG), em novembro de 2015. Governo federal, Minas Gerais, Espírito Santo, cidades atingidas e Ministério Público estão na mesa de negociação. O voto de cada um é muito importante.