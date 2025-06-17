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Brasil terá pavilhão exclusivo em uma das maiores feiras de rochas do mundo

Ouça a participação do comentarista Abdo Filho

Publicado em 17 de Junho de 2025 às 11:30

Abdo Filho

Abdo Filho

Publicado em 

17 jun 2025 às 11:30
Vitória Stone Fair
Vitória Stone Fair, feira do seguimento de mármores e granitos, no Pavilhão de Exposições de Carapina, Serra Crédito: Carlos Alberto Silva
As empresas brasileiras terão um pavilhão exclusivo de exposição na Marmomac Verona, Itália, uma das mais importantes feiras mundiais da indústria de rochas. É a primeira vez que um país terá um pavilhão dedicado. Cerca de 40 companhias ocuparão o espaço durante o evento, que é realizado anualmente no mês de setembro. O Brasil possui uma das cinco maiores indústrias de rochas para revestimento do mundo. O Espírito Santo é responsável por cerca de 80% do negócio no país, com um faturamento de R$ 15 bilhões e 30 mil postos de trabalho. Ouça as informações do comentarista Abdo Filho. 
CBN - Economia e Negócios -17-06-25.mp3

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