Brasil terá pavilhão exclusivo em uma das maiores feiras de rochas do mundo

As empresas brasileiras terão um pavilhão exclusivo de exposição na Marmomac Verona, Itália, uma das mais importantes feiras mundiais da indústria de rochas. É a primeira vez que um país terá um pavilhão dedicado. Cerca de 40 companhias ocuparão o espaço durante o evento, que é realizado anualmente no mês de setembro. O Brasil possui uma das cinco maiores indústrias de rochas para revestimento do mundo. O Espírito Santo é responsável por cerca de 80% do negócio no país, com um faturamento de R$ 15 bilhões e 30 mil postos de trabalho. Ouça as informações do comentarista Abdo Filho.