Após compra, Fleury faz primeiros investimentos no Pretti e Bioclínico

O grupo Fleury prepara a primeira rodada de investimentos nos laboratórios Pretti e Bioclínico desde que as empresas capixabas foram compradas pelo gigante de São Paulo. Ainda em 2022 serão colocados R$ 5 milhões na expansão no parque de análises clínicas e implantação de novas tecnologias. Em junho do ano passado, o Fleury anunciou a compra de todas as ações de Pretti e Bioclínico, dois dos maiores e mais tradicionais laboratórios de análises clínicas do Espírito Santo. Com o movimento, a companhia colocou os pés no Espírito Santo. O Pretti foi vendido por R$ 193,1 milhões e o Bioclínico por R$ 122 milhões. Ouça a análise do comentarista Abdo Filho.