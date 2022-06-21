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Economia e Negócios

Após compra, Fleury faz primeiros investimentos no Pretti e Bioclínico

Ouça a análise do comentarista Abdo Filho

Publicado em 21 de Junho de 2022 às 10:11

Abdo Filho

Abdo Filho

Publicado em 

21 jun 2022 às 10:11
Laboratórios Pretti e Bioclínico foram comprados pelo Grupo Fleury
Laboratórios Pretti e Bioclínico foram comprados pelo Grupo Fleury Crédito: Divulgação
O grupo Fleury prepara a primeira rodada de investimentos nos laboratórios Pretti e Bioclínico desde que as empresas capixabas foram compradas pelo gigante de São Paulo. Ainda em 2022 serão colocados R$ 5 milhões na expansão no parque de análises clínicas e implantação de novas tecnologias. Em junho do ano passado, o Fleury anunciou a compra de todas as ações de Pretti e Bioclínico, dois dos maiores e mais tradicionais laboratórios de análises clínicas do Espírito Santo. Com o movimento, a companhia colocou os pés no Espírito Santo. O Pretti foi vendido por R$ 193,1 milhões e o Bioclínico por R$ 122 milhões. Ouça a análise do comentarista Abdo Filho. 
Economia e Negocio - 21-06-22

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