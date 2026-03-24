Alfandegamento da nova área do Porto de Vitória está na reta final, diz Receita Federal

Nesta edição do "Economia e Negócios", o comentarista Abdo Filho traz como destaque a informação que o processo de alfandegamento da expansão do Terminal Portuário de Vila Velha (TVV), no Complexo Portuário de Vitória, está em sua fase final e deve estar concluído em mais 20 dias. A estimativa é da delegada responsável pela Alfândega do Porto de Vitória, Adriana Junger Lacerda.

O TVV é a única estrutura a movimentar contêineres no Espírito Santo. O terminal, que há muitos anos sofre com o excesso de demanda e com a falta de opções para crescer, tem, hoje, 103 mil m² de retroárea. Em uma negociação com a Vports (concessionária responsável pelo complexo portuário), conseguiu, no ano passado, mais 65 mil m² de área, o que vai possibilitar uma expansão de até 40% na capacidade. Ouça detalhes na análise do comentarista Abdo Filho