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Economia e Negócios

Alfandegamento da nova área do Porto de Vitória está na reta final, diz Receita Federal

Ouça detalhes na análise do comentarista Abdo Filho

Publicado em 24 de Março de 2026 às 10:33

Publicado em 

24 mar 2026 às 10:33
Vista aérea do Porto de Vitória
Vista aérea do Porto de Vitória Crédito: Codesa/Divulgação
Nesta edição do "Economia e Negócios", o comentarista Abdo Filho traz como destaque a informação que o processo de alfandegamento da expansão do Terminal Portuário de Vila Velha (TVV), no Complexo Portuário de Vitória, está em sua fase final e deve estar concluído em mais 20 dias. A estimativa é da delegada responsável pela Alfândega do Porto de Vitória, Adriana Junger Lacerda. 
O TVV é a única estrutura a movimentar contêineres no Espírito Santo. O terminal, que há muitos anos sofre com o excesso de demanda e com a falta de opções para crescer, tem, hoje, 103 mil m² de retroárea. Em uma negociação com a Vports (concessionária responsável pelo complexo portuário), conseguiu, no ano passado, mais 65 mil m² de área, o que vai possibilitar uma expansão de até 40% na capacidade. Ouça detalhes na análise do comentarista Abdo Filho
CBN - Economia e Negócios - 24-03-26.mp3

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