Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Economia do Cotidiano

Taxa Selic: entenda o que é e como funciona na prática

Ouça o economista Celso Bissoli

Publicado em 15 de Setembro de 2021 às 20:37

Publicado em 

15 set 2021 às 20:37
Reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), que define a taxa Selic
Reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), que define a taxa Selic Crédito: Beto Nociti/BCB
Você já deve ter ouvido falar da Selic ou taxa básica de juros! A cada 45 dias, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central se reúne para definir o principal instrumento de política monetária da economia brasileira, que influencia todas as taxas de juros do país, como as taxas de juros dos empréstimos, dos financiamentos e das aplicações financeiras, além da inflação. Mas você sabe, de fato, o que é a Selic? Como funciona na prática quando a taxa sobe, fica estável, ou cai? Quem traz essas explicações é o economista Celso Bissoli, nesta edição do Economia do Cotidiano. Ouça:
Economia do Cotidiano - 15/09/2021

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sede do STF, em Brasília
STF confirmou o que não pode ser esquecido: liberdade de imprensa é inegociável
Editais e Avisos - 03/06/2026
Cartórios - 03/06/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados