Taxa Selic: entenda o que é e como funciona na prática

Você já deve ter ouvido falar da Selic ou taxa básica de juros! A cada 45 dias, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central se reúne para definir o principal instrumento de política monetária da economia brasileira, que influencia todas as taxas de juros do país, como as taxas de juros dos empréstimos, dos financiamentos e das aplicações financeiras, além da inflação. Mas você sabe, de fato, o que é a Selic? Como funciona na prática quando a taxa sobe, fica estável, ou cai? Quem traz essas explicações é o economista Celso Bissoli, nesta edição do Economia do Cotidiano. Ouça: