Reforma tributária: cashback devolverá imposto a famílias mais pobres

Nesta edição de Economia do Cotidiano, o comentarista Celso Bissoli traz como destaque a informação que o chamado cashback de impostos – novidade criada pela reforma tributária que estabelece a devolução de tributos pagos pela pessoas mais pobres - deve ter impactos distintos na renda dessa parte da população, dependendo da região do país em que o contribuinte resida. O benefício pode elevar a renda das famílias mais pobres em 10% em média, sendo que as regiões Centro-Oeste (12%), Sudeste (11%) e Sul (10,1%) terão expansões maiores que as do Norte (8,32%) e Nordeste (7,76%). Os cálculos e a avaliação estão em um estudo publicado pelo Instituto Brasileiro de Economia (Ibre) da Fundação Getúlio Vargas (FGV). As informações são da "Agência Brasil". Ouça a conversa completa!