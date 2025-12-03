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Economia do Cotidiano

Por que pobreza e desigualdade atingiram menor patamar em 30 anos? Economista explica!

Acompanhe o comentário do economista Celso Bissoli

Publicado em 03 de Dezembro de 2025 às 17:19

Publicado em 

03 dez 2025 às 17:19
Os estilos arquitetônicos revelam a desigualdade social em Vitória
Os estilos arquitetônicos revelam a desigualdade social em Vitória Crédito: Vitor Jubini
Nesta edição de Economia do Cotidiano, o comentarista Celso Bissoli traz como destaque a notícia que a pobreza, extrema pobreza e desigualdade chegaram em 2024 aos menores níveis da série histórica iniciada em 1995, enquanto a renda média dos brasileiros atingiu seu maior patamar em 30 anos, revela estudo inédito do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) publicado no último dia 25. Entre 1995 e 2024, a renda média mensal por pessoa cresceu quase 70%, de R$ 1.191, para R$ 2.015. O coeficiente de Gini (indicador que mede a desigualdade e varia de 0 a 100, sendo 100 a desigualdade máxima) recuou quase 18%, de 61,5 para 50,4. E a taxa de pobreza extrema caiu de 25% para menos de 5%. O comentarista analisa. Ouça a conversa completa!
Economia do Cotidiano - 03-12-25

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