"Direitos Humanos: Quo vadis": as perspectivas e futuro!

Como destaca o sociólogo português, Boaventura de Sousa Santos “temos o direito a ser iguais sempre que a diferença nos inferioriza; temos o direito a ser diferentes sempre que a igualdade nos descaracteriza”. Assim, a grande questão que nos colocamos quando pensamos os caminhos dos direitos humanos para o nosso futuro, próximo e distante, é pensar em como implantar as igualdades que nos tirem de situações de inferioridade e reconhecer as diversidades que garantem nosso reconhecimento. Este é o tema em destaque no “Direitos Humanos: Que História é Essa?”, com o comentarista Rafael Simões.Ouça a conversa completa!