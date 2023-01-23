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Direitos Humanos: Que História é Essa?

"Direitos Humanos: Quo vadis": as perspectivas e futuro!

Ouça a conversa com o comentarista Rafael Simões

Publicado em 23 de Janeiro de 2023 às 12:29

Publicado em 

23 jan 2023 às 12:29
Direitos Humanos - Que História é Essa?
Direitos Humanos - Que História é Essa? Crédito: CBN Vitória/A Gazeta
Como destaca o sociólogo português, Boaventura de Sousa Santos “temos o direito a ser iguais sempre que a diferença nos inferioriza; temos o direito a ser diferentes sempre que a igualdade nos descaracteriza”. Assim, a grande questão que nos colocamos quando pensamos os caminhos dos direitos humanos para o nosso futuro, próximo e distante, é pensar em como implantar as igualdades que nos tirem de situações de inferioridade e reconhecer as diversidades que garantem nosso reconhecimento. Este é o tema em destaque no “Direitos Humanos: Que História é Essa?”, com o comentarista Rafael Simões.Ouça a conversa completa!
Direitos Humanos: Que História é Essa? - 23-01-23.mp3

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