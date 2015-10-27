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Motoristas devem ficar atentos em dias de chuva

A chuva pode interferir na segurança do trânsito, alterando as condições da via e diminuindo a capacidade visual do condutor

Publicado em 27 de Outubro de 2015 às 14:30

Publicado em 

27 out 2015 às 14:30
No quadro Direção Segura desta terça-feira (27), o Inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Marco Antônio Ferreira, fala sobre o que o motorista precisar saber e ficar atento em dias de chuva.
A chuva pode interferir na segurança do trânsito, alterando as condições da via, diminuindo a capacidade visual do condutor e modificando padrões de condução e comportamento dos veículos, como a aderência e a estabilidade. É preciso tomar algumas precauções. Acompanhe.
CBN Direção Segura - Inspetor - 27-10-15

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