Motoristas devem ficar atentos em dias de chuva

No quadro Direção Segura desta terça-feira (27), o Inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Marco Antônio Ferreira, fala sobre o que o motorista precisar saber e ficar atento em dias de chuva.

A chuva pode interferir na segurança do trânsito, alterando as condições da via, diminuindo a capacidade visual do condutor e modificando padrões de condução e comportamento dos veículos, como a aderência e a estabilidade. É preciso tomar algumas precauções. Acompanhe.