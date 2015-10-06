As responsabilidades do pedestre na segurança do trânsito

Em destaque no Direção Segura desta terça-feira (06) o papel do pedestre no trânsito. Embora o espaço público pertença a todos de maneira igualitária, nem sempre a convivência social no trânsito parece basear-se neste princípio de igualdade. O trânsito não é mais assunto só para quem está dirigindo. O Código de Trânsito Brasileiro (C.T.B) convoca os pedestres a assumirem responsabilidades. Entre as dicas do inspetor Mauro Silveira está a maneira correta de segurar a criança ao atravessar a rua.