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Direção Segura

As responsabilidades do pedestre na segurança do trânsito

O Código de Trânsito Brasileiro (C.T.B) convoca os pedestres a assumirem seus deveres

Publicado em 06 de Outubro de 2015 às 15:43

Publicado em 

06 out 2015 às 15:43
Em destaque no Direção Segura desta terça-feira (06) o papel do pedestre no trânsito. Embora o espaço público pertença a todos de maneira igualitária, nem sempre a convivência social no trânsito parece basear-se neste princípio de igualdade. O trânsito não é mais assunto só para quem está dirigindo. O Código de Trânsito Brasileiro (C.T.B) convoca os pedestres a assumirem responsabilidades. Entre as dicas do inspetor Mauro Silveira está a maneira correta de segurar a criança ao atravessar a rua.
CBN Direção Segura - Inspetor Mauro - 06-10-15

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