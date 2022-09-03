Em clima de aniversário, Vitória terá corrida com percursos de 5 e 10km

Vista da praia de Camburi Crédito: Fernando Madeira

Nesta edição do "Correr Malhar Superar", a jornalista Luciane Ventura traz como destaque a realização da corrida do Aniversário de Vitória, que acontece neste domingo, dia 4 de setembro, na orla de Camburi. A festa esportiva para comemorar os 471 anos da Capital terá percursos de 5 km e 10 km, de 7h às 11h. A gerente do Procon de Vitória, Anelisa Kuster, traz detalhes de como vai funcionar a corrida. Ouça a conversa completa!

Your browser does not support the audio element. CORRER MALHAR SUPERAR - 8.20s - 03-09-22

Serviço:

Percursos:

A prova contará com dois percursos principais: 5 e 10km. A prova de 5km terá largada no Píer de Iemanjá, seguindo até o início da Avenida Adalberto Simão Nader e retornando para o ponto de partida. Já para os corredores que optarem por correr os 10 km, o trajeto será do píer de Iemanjá até o Memorial Araceli, com retorno ao ponto de partida. A concentração será às 7 horas e a largada, às 8 horas.

Premiação:

Os 10 primeiros de cada categoria, sendo 5 masculinos e 5 femininos, receberão um troféu.