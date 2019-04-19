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CONVERSA DE BOLSO

Você sabia que é possível destinar parte do IR para doação?

Ouça as explicações do comentarista Fernando Galdi, no quadro Conversa de Bolso desta sexta-feira (19)

Publicado em 19 de Abril de 2019 às 11:21

Publicado em 

19 abr 2019 às 11:21
Entregar a Declaração de Imposto de Renda pode ser considerada uma grande burocracia para a maioria dos contribuintes, mas também pode gerar uma boa ação. É possível destinar parte do imposto devido a fundos do idoso, às leis de incentivo à cultura e ao esporte e também para instituições que atendem crianças e adolescentes.
A destinação pode ser feita por quem opta pela declaração completa e contempla tanto quem tem saldo a pagar quanto aquelas pessoas que tem saldo a restituir. Quem detalha essa modalidade de doação do Imposto de Renda e esclarece dúvidas é Fernando Galdi. 
 
CONVERSA DE BOLSO - 19-04-19

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