Você sabia que é possível destinar parte do IR para doação?

Entregar a Declaração de Imposto de Renda pode ser considerada uma grande burocracia para a maioria dos contribuintes, mas também pode gerar uma boa ação. É possível destinar parte do imposto devido a fundos do idoso, às leis de incentivo à cultura e ao esporte e também para instituições que atendem crianças e adolescentes.
A destinação pode ser feita por quem opta pela declaração completa e contempla tanto quem tem saldo a pagar quanto aquelas pessoas que tem saldo a restituir. Quem detalha essa modalidade de doação do Imposto de Renda e esclarece dúvidas é Fernando Galdi.
CONVERSA DE BOLSO - 19-04-19