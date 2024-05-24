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Conversa de Bolso

O que muda nas regras de financiamento para compra de imóveis usados

Regras ficaram mais restritivas para a compra de usados por famílias com renda mais alta; entenda com Felipe Storch

Publicado em 24 de Maio de 2024 às 11:27

Publicado em 

24 mai 2024 às 11:27
Mesmo com a predominância do trabalho remoto, ainda há demanda por aluguel para imóveis comerciais
Regras para compra de imóveis usados Crédito: Shutterstock
Começaram a valer no sábado (18) regras mais restritivas para a compra de imóveis usados por famílias com renda mais alta. O objetivo do governo é direcionar mais verbas para os financiamentos de famílias com rendimento mensal menor — de até R$ 4.400 —, realocando para este grupo mais recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). A ideia é ampliar a compra de usados pelos que têm renda menor, já que estes têm menor oferta de imóveis novos. Nesta edição do "Conversa de Bolso", o comentarista Felipe Storch fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Conversa De Bolso - 8.47s - 24-05-24 (enhanced).mp3

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