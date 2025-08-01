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Conversa de Bolso

O que é a Lei Magnitsky e seus efeitos na economia!

Ouça as explicações do comentarista Felipe Storch

Publicado em 01 de Agosto de 2025 às 11:46

Publicado em 

01 ago 2025 às 11:46
Alexandre de Moraes, ministro do STF
Alexandre de Moraes, ministro do STF Crédito: Fellipe Sampaio/STF
Na última quarta (30), o presidente dos Estados Unidos determinou que fosse aplicada a Lei da Magnitsky ao Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. Com a sanção, Moraes teria bens, contas bancárias e cartões de instituições norte-americanas bloqueados por um tempo. Mas como esse bloqueio de ativos dentro do território estadunidense pode afetar um cidadão brasileiro? Nesta edição de Conversa de Bolso, o comentarista Felipe Storch explica quais os efeitos dessa legislação na economia. Ouça a conversa completa!
CBN - CONVERSA DE BOLSO - 01-08-25

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