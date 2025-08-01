O que é a Lei Magnitsky e seus efeitos na economia!

Na última quarta (30), o presidente dos Estados Unidos determinou que fosse aplicada a Lei da Magnitsky ao Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. Com a sanção, Moraes teria bens, contas bancárias e cartões de instituições norte-americanas bloqueados por um tempo. Mas como esse bloqueio de ativos dentro do território estadunidense pode afetar um cidadão brasileiro? Nesta edição de Conversa de Bolso, o comentarista Felipe Storch explica quais os efeitos dessa legislação na economia. Ouça a conversa completa!