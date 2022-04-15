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Conversa de Bolso

Novos títulos de renda fixa chegam ao mercado

Saiba quais são as vantagens com as dicas da comentarista Neyla Tardin

Publicado em 15 de Abril de 2022 às 11:39

Neyla Tardin

Neyla Tardin

Publicado em 

15 abr 2022 às 11:39
Dinheiro, reais, finanças, recursos financeiros
Crédito: Pexels
Nesta edição do "Conversa de Bolso", a comentarista Neyla Tardin traz como destaque a informação de que muita gente acha que quem investe em um título de renda fixa conhece a rentabilidade que o ativo entregará no momento da compra. "Isso é verdade apenas se o título for prefixado e o resgate do dinheiro for única e exclusivamente feito no vencimento", aponta Neyla. Neste mês de abril, o Tesouro Direto, que emite títulos de renda fixa como forma de financiamento do governo federal, modificou seu portfólio de títulos, com novos vencimentos, cupons semestrais e alíquotas de juros. Acompanhe!
Conversa de Bolso - 4.08s - 15-04-22

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