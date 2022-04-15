Novos títulos de renda fixa chegam ao mercado

Nesta edição do "Conversa de Bolso", a comentarista Neyla Tardin traz como destaque a informação de que muita gente acha que quem investe em um título de renda fixa conhece a rentabilidade que o ativo entregará no momento da compra. "Isso é verdade apenas se o título for prefixado e o resgate do dinheiro for única e exclusivamente feito no vencimento", aponta Neyla. Neste mês de abril, o Tesouro Direto, que emite títulos de renda fixa como forma de financiamento do governo federal, modificou seu portfólio de títulos, com novos vencimentos, cupons semestrais e alíquotas de juros. Acompanhe!