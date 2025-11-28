Afinal, como fazer investimentos com segurança? Especialista orienta!

Reportagem do portal "G1" nesta semana mostrou que o colapso do Banco Master não começou com a operação da Polícia Federal nem com a liquidação determinada pelo Banco Central. Antes disso, o mercado já vinha observando sinais de tensão, sobretudo em um dos produtos mais usados pelos brasileiros para investir suas economias: os Certificados de Depósito Bancário (CDBs). As taxas oferecidas pelo Master, aponta a reportagem, em seus CDBs, chamavam atenção por oferecerem rentabilidade muito acima da média do mercado. Com remunerações que chegavam a 140% do CDI, esses papéis deveriam ser vistos como um sinal de alerta, não como oportunidade. O comentarista Felipe Storch, no "Conversa de Bolso", traz a orientação: como fazer investimentos com segurança?