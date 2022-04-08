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Conversa de Bolso

Ações que pagam dividendos: vale a pena comprar?

Quem explica é a comentarista Neyla Tardin

Publicado em 08 de Abril de 2022 às 12:00

Publicado em 

08 abr 2022 às 12:00
B3, índice Bovespa na Bolsa de Valores de São Paulo, mercado, ações, negócios
Mercado financeiro Crédito: Bruno Rocha/Agência O Globo/Arquivo AG
Nesta edição do "Conversa de Bolso", Neyla Tardin traz como destaque a informação de que noventa empresas, entre as mais de quatrocentas listadas na bolsa de valores, distribuíram dividendos aos seus acionistas no primeiro trimestre de 2022, segundo um levantamento da "Comdinheiro" feito a pedido do "InfoMoney". Entre as dez companhias que mais distribuíram dividendos aos investidores no primeiro trimestre estão: Vale, Santander, Banco do Brasil, Itaúsa, Klabin, BB Seguridade, BTG, B3, Weg e Suzano. A comentarista analisa se ações que pagam dividendos valem a pena. Ouça a conversa completa!
Conversa de Bolso - 08-04-22.mp3

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