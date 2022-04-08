Ações que pagam dividendos: vale a pena comprar?

Nesta edição do "Conversa de Bolso", Neyla Tardin traz como destaque a informação de que noventa empresas, entre as mais de quatrocentas listadas na bolsa de valores, distribuíram dividendos aos seus acionistas no primeiro trimestre de 2022, segundo um levantamento da "Comdinheiro" feito a pedido do "InfoMoney". Entre as dez companhias que mais distribuíram dividendos aos investidores no primeiro trimestre estão: Vale, Santander, Banco do Brasil, Itaúsa, Klabin, BB Seguridade, BTG, B3, Weg e Suzano. A comentarista analisa se ações que pagam dividendos valem a pena. Ouça a conversa completa!