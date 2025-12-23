Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Consultório CBN

Riscos de infarto aumentam no fim de semana? Cardiologista explica!

Acompanhe o comentário do médico Henrique Bonaldi

Publicado em 23 de Dezembro de 2025 às 17:13

Publicado em 

23 dez 2025 às 17:13
Parada cardiorrespiratória, infarto, ataque cardíaco
Parada cardiorrespiratória, infarto, ataque cardíaco Crédito: Getty Images
Nesta edição de Consultório CBN, o comentarista Henrique Bonaldi traz como destaque a informação que o consumo excessivo de alimentos gordurosos e álcool, típicos das ceias de fim de ano, combinado com a falhas no uso de medicações são o ambiente perfeito para a chamada Síndrome do Coração de Feriado. De acordo com especialistas, o período entre Natal e Réveillon registra picos de hospitalizações por infarto e pode trazer riscos até para quem não tem problemas cardíacos. Ouça a conversa completa!
Consultório CBN - 23-12-25

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Frei Betto participa de pré-estreia gratuita de documentário em Vitória
Frei Betto participa de pré-estreia gratuita de documentário em Vitória
Homem chuta carro de mulher em briga de trânsito em Cachoeiro
Homem chuta carro de mulher em briga de trânsito em Cachoeiro
Parkinson
Novo tratamento para Parkinson avançado é aprovado pela Anvisa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados