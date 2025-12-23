Riscos de infarto aumentam no fim de semana? Cardiologista explica!

Nesta edição de Consultório CBN, o comentarista Henrique Bonaldi traz como destaque a informação que o consumo excessivo de alimentos gordurosos e álcool, típicos das ceias de fim de ano, combinado com a falhas no uso de medicações são o ambiente perfeito para a chamada Síndrome do Coração de Feriado. De acordo com especialistas, o período entre Natal e Réveillon registra picos de hospitalizações por infarto e pode trazer riscos até para quem não tem problemas cardíacos. Ouça a conversa completa!