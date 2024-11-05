Intolerância à lactose: o que é e como identificar sinais

De forma geral, intolerância à lactose é caraterizada como a incapacidade de digerir a lactose (açúcar do leite). O problema é resultado da deficiência ou ausência de uma enzima intestinal chamada lactase. Esta enzima possibilita decompor o açúcar do leite em carboidratos mais simples, para a sua melhor absorção. A intolerância à lactose não é uma doença. É uma carência do organismo que pode ser controlada com dieta e medicamentos. As informações são do Ministério da Saúde. Tema para Henrique Bonaldi nesta edição do Consultório CBN. Ouça a conversa completa!