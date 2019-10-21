Água: mitos e verdades: bebê-la gelada faz mal à saúde?

Você já dever ter ouvido falar que “beber água gelada faz mal à saúde” e pode causar um ataque cardíaco, problemas no fígado ou até mesmo câncer. Mas será que a afirmação que vem sendo compartilhada pelos grupos de conversa é verdade ou mito? Uma mensagem que circula pela internet afirma que a água gelada “fecha quatro veias do coração”, “prende a gordura do fígado”, ou afeta as paredes do intestino grosso e do estômago, causando câncer. No Consultório CBN desta segunda-feira (21), o comentarista Michel Assbu esclarece que tudo não passa de uma grande mentira. O boato já foi desmentido pelo Ministério da Saúde e checado como fake news pela Agência Lupa.