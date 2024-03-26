Faustão passa por hemodiálise; entenda como funciona o procedimento

O apresentador Fausto Silva segue internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, onde realizou um transplante de rim no dia 26 de fevereiro. Segundo boletim médico divulgado na última semana, o apresentador está em um apartamento e tem sido submetido as sessões de hemodiálise. O procedimento é necessário quando o rim não consegue desempenhar sua função. A equipe médica ainda informou que Faustão aguarda a adaptação do órgão e a recuperação da função renal. Nesta edição do Consultório CBN, o comentarista Henrique Bonaldi fala sobre o tema hemodiálise. Ouça a conversa completa!