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Consultório CBN

Faustão passa por hemodiálise; entenda como funciona o procedimento

Ouça os comentários de Henrique Bonaldi

Publicado em 26 de Março de 2024 às 20:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mar 2024 às 20:31
Faustão
Crédito: Renato Pizzutto/Band
O apresentador Fausto Silva segue internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, onde realizou um transplante de rim no dia 26 de fevereiro. Segundo boletim médico divulgado na última semana, o apresentador está em um apartamento e tem sido submetido as sessões de hemodiálise. O procedimento é necessário quando o rim não consegue desempenhar sua função. A equipe médica ainda informou que Faustão aguarda a adaptação do órgão e a recuperação da função renal. Nesta edição do Consultório CBN, o comentarista Henrique Bonaldi fala sobre o tema hemodiálise. Ouça a conversa completa!
Consultório CBN - 26-03-24

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