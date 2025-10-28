Arritmia pode alterar a pressão cardiovascular? Médico explica!

Nesta edição de Consultório CBN, o comentarista Henrique Bonaldi tira dúvidas dos ouvintes. Arritmia pode alterar a pressão cardiovascular? Ouça e entenda!
CBN - Consultório CBN - 28-10-25
Publicado em 28 de Outubro de 2025 às 18:11
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