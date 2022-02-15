Anatomia do corpo humano: onde fica cada órgão

Onde fica o coração? Fácil! Mas e a traqueia? E o laringe? Assunto para Henrique Bonaldi, que nesta edição do Consultório CBN explica a parte superior da anatomia do corpo humano. Ouça:
Consultório CBN - 15/02/2022
Publicado em 15 de Fevereiro de 2022 às 19:12
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