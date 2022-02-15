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Anatomia do corpo humano: onde fica cada órgão

Ouça o médico Henrique Bonaldi

Publicado em 15 de Fevereiro de 2022 às 19:12

Publicado em 

15 fev 2022 às 19:12
Corpo humano, anatomia, órgãos, organismo
Corpo humano, anatomia, órgãos, organismo Crédito: Canva
Onde fica o coração? Fácil! Mas e a traqueia? E o laringe? Assunto para Henrique Bonaldi, que nesta edição do Consultório CBN explica a parte superior da anatomia do corpo humano. Ouça:
Consultório CBN - 15/02/2022

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