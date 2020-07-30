Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

COISAS DO ES

Fé e história: as história do Santuário-Basílica de Santo Antônio

O comentarista Fernando Achiamé recebe no quadro a participação do padre Roberto Camillato, reitor do Santuário

Publicado em 30 de Julho de 2020 às 12:12

Publicado em 

30 jul 2020 às 12:12
Nesta edição do "Coisas do ES", o comentarista Fernando Achiamé traz como destaque as histórias que envolvem o Santuário-Basílica Santo Antônio, localizada no bairro que leva o nome do santo, em Vitória. Quem participa da conversa é o padre Roberto Camillato, reitor do Santuário e pároco da Paróquia de Santo Antônio. Acompanhe.
Coisas do ES - Fernando Achiamé - 30-07-20
Admirado por fiéis e turistas, o templo passou a ser considerado patrimônio histórico material do Espírito Santo. Achiamé recorda que a história da capital capixaba está muito ligada a essa devoção ao santo. O primeiro nome da ilha foi o de Santo Antônio, dado no dia 13 de junho de 1535, quando os portugueses recém-chegados fizeram o reconhecimento das terras próximas e concluíram que no arquipélago existia uma ilha grande e, assim, a batizaram em homenagem ao santo do dia.
"O nome da ilha, depois vila e cidade, foi mudado para Vitória, mas o santo continuou presente na história do lugar. Foi declarado padroeiro da capital capixaba, dividindo a honra com Nossa Senhora da Vitória, em 1956, mesmo ano em que teve início a construção do santuário no bairro de Santo Antônio", recorda.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados