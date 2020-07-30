Fé e história: as história do Santuário-Basílica de Santo Antônio

Nesta edição do "Coisas do ES", o comentarista Fernando Achiamé traz como destaque as histórias que envolvem o Santuário-Basílica Santo Antônio, localizada no bairro que leva o nome do santo, em Vitória. Quem participa da conversa é o padre Roberto Camillato, reitor do Santuário e pároco da Paróquia de Santo Antônio. Acompanhe.

Your browser does not support the audio element. Coisas do ES - Fernando Achiamé - 30-07-20

Admirado por fiéis e turistas, o templo passou a ser considerado patrimônio histórico material do Espírito Santo. Achiamé recorda que a história da capital capixaba está muito ligada a essa devoção ao santo. O primeiro nome da ilha foi o de Santo Antônio, dado no dia 13 de junho de 1535, quando os portugueses recém-chegados fizeram o reconhecimento das terras próximas e concluíram que no arquipélago existia uma ilha grande e, assim, a batizaram em homenagem ao santo do dia.