Fazenda do Centro: conheça os projetos para o turismo sustentável

Na última edição do quadro Coisas do ES, o comentarista Fernando Achiamé começou a contar as histórias que envolvem a "Fazenda do Centro". O local fica no município de Castelo, no Sul do Estado, e é um importante patrimônio cultural, marcado pela presença de cenários deslumbrantes de altas montanhas e o vale do rio Caxixe. O destaque da localidade é um prédio datado de 1845, servindo de sede a uma fazenda que se situava à margem direita do Rio Castelo, local onde um militar havia estabelecido um centro ativo de mineração.