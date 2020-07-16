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COISAS DO ES

Fazenda do Centro: conheça os projetos para o turismo sustentável

No quadro Coisas do ES, acompanhe a participação de Fernando Achiamé e do diretor-geral do Arquivo Público do Estado do Espírito Santo, Cilmar Francischetto

Publicado em 16 de Julho de 2020 às 10:47

Publicado em 

16 jul 2020 às 10:47
Na última edição do quadro Coisas do ES, o comentarista Fernando Achiamé começou a contar as histórias que envolvem a "Fazenda do Centro". O local fica no município de Castelo, no Sul do Estado, e é um importante patrimônio cultural, marcado pela presença de cenários deslumbrantes de altas montanhas e o vale do rio Caxixe. O destaque da localidade é um prédio datado de 1845, servindo de sede a uma fazenda que se situava à margem direita do Rio Castelo, local onde um militar havia estabelecido um centro ativo de mineração.
Para contribuir com a discussão, também convidamos o diretor-geral do Arquivo Público do Estado do Espírito Santo, Cilmar Francischetto. Ele é nascido na comunidade do Caxixe, em terrenos que pertenciam à Fazenda do Centro. Neste capítulo falamos da recuperação do local e do turismo sustentável. Ouça! 
Coisas do ES - Fernando Achiamé - 16-07-20

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