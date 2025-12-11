Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Clube Pet CBN

Preparando a decoração de Natal da casa? Fique atento os cuidados com os pets!

Acompanhe o comentário da veterinária Tatiana Sachi

Publicado em 11 de Dezembro de 2025 às 17:31

Publicado em 

11 dez 2025 às 17:31
Gato, animal, pet, Natal
Gato, animal, pet, Natal Crédito: Pexels
Nesta edição de Clube Pet CBN, a comentarista Tatiana Sacchi traz um importante alerta! Durante a época das festas, as casas ficam mais festivas, coloridas, iluminadas e cheias de comidas gostosas. É uma época em que costumamos decorar a casa, comprar os presentes, preparar a ceia e confraternizar ao lado das pessoas que amamos. Essa movimentação toda e as mudanças na casa, aguçam a curiosidade dos pets que podem querer conferir todos os itens da festa, à começar pela decoração de Natal! Sendo assim, quais são os cuidados que devemos ter em relação aos nossos pets nessa época? Acompanhe a conversa completa!
Clube Pet CBN - 11-12-25

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Petrobras reduz preço do querosene de aviação
Petrobras reduz preço do querosene de aviação em 14,2%
Frei Betto participa de pré-estreia gratuita de documentário em Vitória
Frei Betto participa de pré-estreia gratuita de documentário em Vitória
Homem chuta carro de mulher em briga de trânsito em Cachoeiro
Homem chuta carro de mulher em briga de trânsito em Cachoeiro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados