Preparando a decoração de Natal da casa? Fique atento os cuidados com os pets!

Nesta edição de Clube Pet CBN, a comentarista Tatiana Sacchi traz um importante alerta! Durante a época das festas, as casas ficam mais festivas, coloridas, iluminadas e cheias de comidas gostosas. É uma época em que costumamos decorar a casa, comprar os presentes, preparar a ceia e confraternizar ao lado das pessoas que amamos. Essa movimentação toda e as mudanças na casa, aguçam a curiosidade dos pets que podem querer conferir todos os itens da festa, à começar pela decoração de Natal! Sendo assim, quais são os cuidados que devemos ter em relação aos nossos pets nessa época? Acompanhe a conversa completa!