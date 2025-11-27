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Veterinária esclarece os tipos de câncer mais comuns em cães e gatos

Acompanhe o comentário da veterinária Tatiana Sachi

Publicado em 27 de Novembro de 2025 às 17:18

Publicado em 

27 nov 2025 às 17:18
Gato
Gato Crédito: Pexels
Nesta edição de Clube Pet CBN, a comentarista Tatiana Sachi fala sobre os casos de câncer em cães e gatos. Em cães e gatos, o câncer é uma doença multifatorial que resulta, por exemplo, da combinação de predisposição genética, idade avançada e exposição crônica a carcinógenos físicos, químicos, infecciosos e hormonais, tais como predisposição racial. Ouça a conversa completa!

Os tipos mais comuns de câncer:

  • Câncer de mama em cadelas e gatas, especialmente as que fazem uso de anticoncepcionais injetáveis
  • Linfoma que nos casos dos gatos pode ser secundário os vírus da leucemia e AIDS felinas
  • Câncer de pele – como carcinoma, hemangiossarcoma são comuns em animais de pelagem clara, curta e que ficam muito expostos ao sol
  • Mastocitoma - tumor originado dos mastócitos, células do sistema imunológico envolvidas em processos inflamatórios e alérgicos, muito comum na pele
  • Hemangiossarcoma – câncer de origem vascular comum em pele, baço, fígado e coração
  • Melanoma – câncer das células que pigmentam a pele, os melanócitos, comum na pele, dedos, boca ou olhos
  • Por fim, nunca subestime qualquer alteração que apareça no seu animal como nódulos de qualquer tamanho em mama ou pele, aumento de volume em ossos ou em abdômen, perda de peso mesmo com apetite normal e por isso, leve seu animal para um check up regularmente, pois muitos tipos de câncer podem ser tratados com cirurgia, quimioterapia e ter bons resultados quando diagnosticados precocemente.

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