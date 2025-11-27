Veterinária esclarece os tipos de câncer mais comuns em cães e gatos

Nesta edição de Clube Pet CBN, a comentarista Tatiana Sachi fala sobre os casos de câncer em cães e gatos. Em cães e gatos, o câncer é uma doença multifatorial que resulta, por exemplo, da combinação de predisposição genética, idade avançada e exposição crônica a carcinógenos físicos, químicos, infecciosos e hormonais, tais como predisposição racial. Ouça a conversa completa!