Longevidade do pet: dicas e orientações para seu animal viver mais e melhor

Nesta edição do "Clube Pet CBN", Tatiana Sacchi traz dicas e orientações sobre como é possível fazer o pet viver mais e melhor! "Há pouco tempo um cão ou gato com dez anos de idade era considerado um animal velho, mas, hoje, essa realidade mudou e já se tornou comum vermos animais com 16, 18 anos ou até mais. A base da longevidade, seja para nós ou seja para os pets, é a medicina veterinária. Afinal, é sempre melhor prevenir do que remediar", aponta a comentarista!