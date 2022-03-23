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Longevidade do pet: dicas e orientações para seu animal viver mais e melhor

Confira a conversa com a comentarista Tatiana Sacchi

Publicado em 23 de Março de 2022 às 18:12

Publicado em 

23 mar 2022 às 18:12
Cachorro brincando com uma bolinha
Cachorro brincando com uma bolinha Crédito: Getty Images
Nesta edição do "Clube Pet CBN", Tatiana Sacchi traz dicas e orientações sobre como é possível fazer o pet viver mais e melhor! "Há pouco tempo um cão ou gato com dez anos de idade era considerado um animal velho, mas, hoje, essa realidade mudou e já se tornou comum vermos animais com 16, 18 anos ou até mais. A base da longevidade, seja para nós ou seja para os pets, é a medicina veterinária. Afinal, é sempre melhor prevenir do que remediar", aponta a comentarista!
Clube Pet CBN - 23-03-22.mp3
Algumas dicas importantes para aumentar a longevidade e a qualidade de vida dos nossos amigos:
  • Tenha um médico veterinário da sua confiança que acompanhe o desenvolvimento e a saúde do seu animal e faça todas as orientações necessárias para cada fase de vida. Evite buscar informações com balconistas de lojas, vizinhos com receitas; mágicas, criadores e até mesmo informações pela internet, pois há muita informação duvidosa circulando por aí
  • Leve seu pet em visitas periódicas ao veterinário, como a vacinação anual ou uma consulta de rotina! Durante um check up, pode-se detectar precocemente inúmeras doenças e tratá-las o quanto antes;
  • A alimentação é a base de tudo! Seguindo o preceito de que “somos o que comemos”, uma alimentação de qualidade pode aumentar consideravelmente a longevidade dos animais. Utilize uma ração de boa qualidade, balanceada, sem corantes e que obedeça a faixa etária do animal ou sua condição de saúde. A alimentação natural também já tem se tornado uma realidade para muitos tutores que podem optar por fazê-la em casa ou comprar de empresas que comercializam comida fresca ou congelada para animais, sempre com orientação de um veterinário especialista em nutrição;
  • Faça exercícios físicos com seu animal ou enriqueça o ambiente dele para que ele possa expressar seu comportamento natural, brincar, se divertir, estimular o aprendizado e gastar calorias. Isso mantém a saúde física e psicológica do pet, promovendo uma melhor condição corporal e bem-estar;
  • Problemas como obesidade, doença periodontal (tártaro), dor e inflamação crônicos deixam o animal propenso a outras doenças e agravam seu estado de saúde;
  • Medicar o animal por conta própria e sem a correta orientação também traz riscos à saúde dele
  • Cada espécie animal possui necessidades diferentes e cada pet possui um estilo de vida diferente, mas é importante manter as vacinas, o vermífugo e antiparasitário em dia, evitando dessa maneira, doenças contagiosas e parasitas internos e externos;
  • Para cães e gatos, em geral, a castração é uma forma de manter o pet saudável, prevenindo em especial nas fêmeas o câncer de mama e a infecção de útero e nos cães machos doenças de próstata, além de evitar crias indesejadas que podem acabar em situação de abandono ou falta de cuidados. Mas a castração muito precoce pode trazer prejuízos à saúde do animal;
  • Faça uma “poupança” para seu pet pois, em caso de uma emergência ou de uma doença crônica que precise de tratamento permanente, você poderá cuidar dele da melhor maneira possível.

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