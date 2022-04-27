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Clube Pet CBN

Vira-lata é o favorito dos tutores do Brasil; conheça também os nomes de pets mais populares

As explicações são da comentarista Tatiana Sacchi

Publicado em 27 de Abril de 2022 às 19:03

Publicado em 

27 abr 2022 às 19:03
Vira-lata
Vira-lata Crédito: Pixabay
Cães Sem Raça Definida (SRD), ou vira-latas, como são conhecidos, são os mais populares entre os tutores do Brasil. O dado faz parte do PetCenso 2021, levantamento organizado pela DogHero e que é feito com base nos mais de 1,9 milhão de pets cadastrados na plataforma. O vira-latas aparece com 40% da popularidade nacional, seguido do Shih Tzu (12%) e do Yorkshire Terrier (5%). O resultado também se repete no levantamento de gatos. Os felinos vira-latas dominam 98% do ranking. A lista é seguida pela raça Azul Russo (0,4%) e Gato de Bengala (0,3%). Nesta edição do "Clube Pet CBN", Tatiana Saachi fala sobre o tema!
Organizado desde 2016, o levantamento também aponta os nomes de cães e gatos preferidos entre brasileiro. Mel aparece no topo da lista dos nomes preferidos pelos tutores de cachorrinhas, seguido de Luna e Nina. Já entre os cães machos, Thor domina o ranking, aparecendo na frente de Luke e Bob, 2º e 3º, respectivamente. Já entre os tutores de gatos, os nomes mais populares são Simba e Luna. Em seguida, aparecem Tom. Ouça a conversa completa!
Clube Pet CBN - 27-04-22.mp3

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