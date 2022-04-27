Vira-lata é o favorito dos tutores do Brasil; conheça também os nomes de pets mais populares

Cães Sem Raça Definida (SRD), ou vira-latas, como são conhecidos, são os mais populares entre os tutores do Brasil. O dado faz parte do PetCenso 2021, levantamento organizado pela DogHero e que é feito com base nos mais de 1,9 milhão de pets cadastrados na plataforma. O vira-latas aparece com 40% da popularidade nacional, seguido do Shih Tzu (12%) e do Yorkshire Terrier (5%). O resultado também se repete no levantamento de gatos. Os felinos vira-latas dominam 98% do ranking. A lista é seguida pela raça Azul Russo (0,4%) e Gato de Bengala (0,3%). Nesta edição do "Clube Pet CBN", Tatiana Saachi fala sobre o tema!