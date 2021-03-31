Lista: as plantas que são perigosas para a saúde dos pets

Nesta edição do Clube Pet CBN, Tatiana Sacchi continua destacando os cuidados que tutores devem ter com as plantas e o risco de intoxicação dos pets. A comentarista apresenta seis primeiras espécies de plantas que merecem a nossa atenção. Ouça!
AS PLANTAS:
1. Antúrio
Nome científico: Anthurium andraeanum.
Princípio tóxico: cristais de oxalato de cálcio.
Parte tóxica: folhas e caule.
Sinais de intoxicação: irritação oral, inchaço na boca, lábios e língua, vômito e dificuldade de engolir.
2. Azaléia
Nome científico: Rhododendron spp.
Princípio tóxico: graiatoxinas.
Parte tóxica: flores, folhas, pólen e mel feito a partir do néctar.
Sinais de intoxicação: podem demorar algumas horas para aparecer e incluem lacrimejamento, salivação, fraqueza, dificuldade para respirar, vômito, diarreia, convulsão, coma e até morte.
3. Bico-de-Papagaio
Nome científico: Euphorbia pulcherrima.
Princípio tóxico: desconhecido.
Parte tóxica: flores, folhas, pólen e mel feito a partir do néctar.
Sinais de intoxicação: dermatite de contato irritante, salivação excessiva e vômito devido à irritação das mucosas.