Atividades para gatos: saiba quais são as melhores alternativas

Nesta edição do "Clube Pet CBN", a comentarista Tatiana Sacchi traz importantes orientações para os tutores de gatos. É também necessário redobrar a atenção sobre a qualidade de vida dos felinos e, por isso mesmo, atividades físicas podem ajudar na saúde deles.

Alguns dos exemplos são: brincadeiras que estimulam o instinto de caça com bolinhas, ratinhos, caixas de papelão, laser points; prateleiras nas paredes onde o gato possa subir e descer livremente; e brinquedos e enriquecimento ambiental que estimula a busca por alimento. "O momento do exercício e das brincadeiras também é um momento conexão entre os tutores e os pets, fortalecendo laços e criando elos mais fortes", explica. Acompanhe as orientações completas!