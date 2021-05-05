Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

ATENÇÃO GATEIROS!

Atividades para gatos: saiba quais são as melhores alternativas

Confira as dicas da comentarista Tatiana Sacchi

Publicado em 05 de Maio de 2021 às 18:14

Publicado em 

05 mai 2021 às 18:14
Gato Crédito: Pixabay
Nesta edição do "Clube Pet CBN", a comentarista Tatiana Sacchi traz importantes orientações para os tutores de gatos. É também necessário redobrar a atenção sobre a qualidade de vida dos felinos e, por isso mesmo, atividades físicas podem ajudar na saúde deles.
Clube Pet CBN - 05-05-21.mp3
Alguns dos exemplos são: brincadeiras que estimulam o instinto de caça com bolinhas, ratinhos, caixas de papelão, laser points; prateleiras nas paredes onde o gato possa subir e descer livremente; e brinquedos e enriquecimento ambiental que estimula a busca por alimento. "O momento do exercício e das brincadeiras também é um momento conexão entre os tutores e os pets, fortalecendo laços e criando elos mais fortes", explica. Acompanhe as orientações completas!
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Operação cumpre mandados contra grupo investigado por homicídios, pistolagem e fraude processual
Operação prende PMs e outros suspeitos investigados por homicídios e pistolagem no ES
Imagem de destaque
Jovem perde uma perna após ser mordida por tubarão em praia de Boa Viagem, no Recife
Imagem BBC Brasil
O caso chocante de Agostina Vega, a adolescente de 14 anos assassinada e esquartejada na Argentina

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados