Atividade física para os cães é essencial; confira as orientações

Você faz atividade física com seu pet? Crédito: Divulgação

Nesta edição do Clube Pet CBN, Tatiana Sacchi continua a série sobre atividades físicas e pets. Ela indada: mesmo em tempos de pandemia, você tem tirado um tempo para o seu pet realizar uma atividade física? Que estratégias de enriquecimento ambiental você tem utilizado para ele entrar em forma?

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Se não tem feito isso, fica atento às dicas e orientações da comentarista. Ouça.

ATIVIDADES PARA CÃES

- Caminhada e corrida, ainda que dentro de casa – até a esteira pode ser uma opção para gastar energia

- Brincadeiras com objetos de buscar como bolas, frisbee ou garrafa pet

- Brinquedos inteligentes e brincadeiras que estimulam o raciocínio do animal como esconder objetos ou jogos de comandos

- Brinquedos e enriquecimento ambiental que estimula a busca por alimento

- Brinquedos para roer e destruir