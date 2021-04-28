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SAÚDE DOS PETS

Atividade física para os cães é essencial; confira as orientações

Ouça as orientações da médica veterinária Tatiana Sacchi

Publicado em 28 de Abril de 2021 às 17:05

Publicado em 

28 abr 2021 às 17:05
Você faz atividade física com seu pet? Crédito: Divulgação
Nesta edição do Clube Pet CBN, Tatiana Sacchi continua a série sobre atividades físicas e pets. Ela indada: mesmo em tempos de pandemia, você tem tirado um tempo para o seu pet realizar uma atividade física? Que estratégias de enriquecimento ambiental você tem utilizado para ele entrar em forma?
Clube Pet CBN - 28-04-21.mp3
Se não tem feito isso, fica atento às dicas e orientações da comentarista. Ouça.
ATIVIDADES PARA CÃES
- Caminhada e corrida, ainda que dentro de casa – até a esteira pode ser uma opção para gastar energia
- Brincadeiras com objetos de buscar como bolas, frisbee ou garrafa pet
- Brinquedos inteligentes e brincadeiras que estimulam o raciocínio do animal como esconder objetos ou jogos de comandos
- Brinquedos e enriquecimento ambiental que estimula a busca por alimento
- Brinquedos para roer e destruir
- Nadar, para quem tem o privilégio de ter uma piscina, é uma excelente opção.

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