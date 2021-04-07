Alerta dentro de casa! Plantas tóxicas para os pets - parte II

Nesta edição do Clube Pet CBN, Tatiana Sacchi finaliza a série sobre quais plantas os tutores devem ter cuidado para evitar a intoxicação dos pets. A orientação é não deixá-las por perto e saber dos seus riscos. Ouça!
Clube Pet CBN - 07-04-21.mp3
AS PLANTAS:
Palmeira-sagu:
Nome científico: Cyca Revoluta.
Princípio tóxico: cycazin e macrozamin.
Parte tóxica: sementes e raízes.
Sinais de intoxicação: inicialmente muita dor abdominal e vômito. Dias após causa hepatite e pocorrem sangramentos, hematomas, vômito, diarreia, ascite (barriga d’água), insuficiência hepática e renal.
Espada-de-são-jorge:
Nome científico: Sansevieria trifasciata.
Princípio tóxico: saponinas e ácidos orgâncios.
Parte tóxica: toda a planta.
Sinais de intoxicação: irritação de mucosa com salivação excessiva e irritação local em contato com a pele.
Espirradeira:
Nome científico: Nerium oleader.
Princípio tóxico: glicosídeo cardiotóxico.
Parte tóxica: folhas, raiz, néctar e também fumaça proveniente de sua queimada ou água onde tenha sido colocada.
Sinais de intoxicação: respiração rápida, taquicardia, arritmias cardíacas, dor abdominal com ou sem vômito ou diarreia, dilatação das pupilas.
Lírio e lírio da paz:
Nome científico: Lilium spp e Spathiphyllum wallisii.
Princípio tóxico: não conhecido.
Parte tóxica: toda a planta.
Sinais de intoxicação: vômito, depressão, aumento da ingestão de água e aumento da micção, insuficiência renal aguda.