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Clássicos CBN

Combinações musicais: Luiz Gonzaga e Orquestra Sinfônica, unidos por Sivuca

Acompanhe o comentário do maestro Helder Trefzger

Publicado em 25 de Novembro de 2025 às 17:07

Publicado em 

25 nov 2025 às 17:07
Orquestra Sinfônica Músic
Orquestra Sinfônica Músic Crédito: Pixabay
Nesta edição de Clássicos CBN, o comentarista Helder Trefzger traz como destaque uma "inusitada" combinação musical! É possível unir dois universos distintos, como a música de Luiz Gonzaga com a pegada de uma orquestra sinfônica? A resposta é sim! E, para a nossa sorte, tivemos no Brasil um gênio conhecido como Sivuca, que, com o seu talento único, amalgamou esses dois mundos em arranjos primorosos. No clássicos CBN desta semana conheceremos um pouquinho do Concerto Sinfônico (ou Sanfônico) para Asa Branca. Ouça a conversa completa!
Clássicos CBN - 25-11-25

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