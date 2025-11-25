Combinações musicais: Luiz Gonzaga e Orquestra Sinfônica, unidos por Sivuca

Nesta edição de Clássicos CBN, o comentarista Helder Trefzger traz como destaque uma "inusitada" combinação musical! É possível unir dois universos distintos, como a música de Luiz Gonzaga com a pegada de uma orquestra sinfônica? A resposta é sim! E, para a nossa sorte, tivemos no Brasil um gênio conhecido como Sivuca, que, com o seu talento único, amalgamou esses dois mundos em arranjos primorosos. No clássicos CBN desta semana conheceremos um pouquinho do Concerto Sinfônico (ou Sanfônico) para Asa Branca. Ouça a conversa completa!