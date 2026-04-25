Saúde mental e endividamento redefinem prioridades das empresas; entenda

Nesta edição do CBN Vida Profissional, a comentarista Andréa Salsa destaca como o avanço dos transtornos mentais, o impacto do endividamento e o aumento dos custos vêm redesenhando a agenda das empresas brasileiras e evidenciando uma nova crise no ambiente de trabalho, com destaque para a “febre” das bets. O tema foi debatido por especialistas durante o CONARH Saúde, promovido pela ABRH Brasil, que discutiu os desafios do bem-estar nas organizações. Ouça a conversa completa!

