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Saúde mental e endividamento redefinem prioridades das empresas; entenda

Especialistas alertam para impactos no bem-estar dos trabalhadores e na produtividade das empresas

Publicado em 25 de Abril de 2026 às 12:35

Juliana Ribeiro Ferreira

Juliana Ribeiro Ferreira

Publicado em 

25 abr 2026 às 12:35
Apostas bets
O endividamento dos trabalhadores aparece como um dos fatores mais críticos para a saúde corporativa Crédito: Joédson Alves/Agência Brasil
Nesta edição do CBN Vida Profissional, a comentarista Andréa Salsa destaca como o avanço dos transtornos mentais, o impacto do endividamento e o aumento dos custos vêm redesenhando a agenda das empresas brasileiras e evidenciando uma nova crise no ambiente de trabalho, com destaque para a “febre” das bets. O tema foi debatido por especialistas durante o CONARH Saúde, promovido pela ABRH Brasil, que discutiu os desafios do bem-estar nas organizações. Ouça a conversa completa!
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