Saiba o que são 'Power skills' e como usá-las no mercado de trabalho

No mundo profissional, saber alinhar as famosas hard skills às soft skills é uma exigência cada vez mais comum. Nesta edição de CBN Vida Profissional, a comentarista Andréa Salsa cita algumas das habilidades mais exigidas no mercado de trabalho. "A grosso modo, são competências que unem habilidades comportamentais e técnicas. Saber solucionar problemas complexos, tomar decisões inteligentes numa realidade que se modifica quase que o tempo todo, saber julgar com base nos critérios corretos, são alguns exemplos", destaca a comentarista. Ouça a conversa completa!