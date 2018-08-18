Projeto da Ufes traz em destaque aeronaves rádio-controladas

Um projeto destinado à concepção e construção de aeronaves de pequeno porte rádio-controladas: essa é a ideia do projeto AVES (Aero Vitória Espírito Santo), da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). O projeto é destinado a construção de aeronaves não tripuladas rádio-controladas e será um dos destaques da Semana da Engenharia (Seng), que acontece entre os dias 20 a 24 de agosto no campus de Goiabeiras. Pelo projeto será apresentado a mostra do avião usado em competições e um simulador de vôo. Confira na entrevista com a representante do Projeto Aves e estudante de arquitetura, Eduarda Carolina Gonçalves Lira.

Your browser does not support the audio element. CBN Universidade - Eduarda Carolina - 18-08-18

A equipe é a principal representante do estado nessa área de estudos e premiada em outros estados, como na competição “SAE Brasil AeroDesign”, que acontecem no Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial em São José dos Campos - SP.

O programa competição SAE BRASIL AeroDesign, por exemplo, é um desafio lançado aos estudantes de Engenharia que tem como principal objetivo propiciar a difusão e o intercâmbio de técnicas e conhecimentos de Engenharia Aeronáutica, através de aplicações práticas e da competição entre equipes.

Os alunos que participam da competição devem formar equipes que representarão a instituição de ensino superior ao qual estão ligados. Essas equipes são desafiadas anualmente com novos regulamentos baseados em desafios reais enfrentados pela indústria aeronáutica como por exemplo, otimização multidisciplinar para atendimento de requisitos conflitantes, redução de peso através de otimização estrutural, instrumentação e ensaios em voo dos protótipos, entre outros.

No ano passado, a equipe da Ufes conquistou o 7º lugar na categoria regular, disputando com outras 59 equipes de todo o Brasil. O desafio deste ano é que a soma do comprimento da aeronave (na direção do voo) com a sua envergadura (comprimento entre extremos no eixo perperdicular) seja menor ou igual a 3,5m.