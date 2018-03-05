Professor da Ufes é premiado por trabalho em defesa dos primatas

O professor de zoologia e especialista em primatas, Sérgio Lucena, ganhou destaque ao receber uma premiação nacional devido o trabalho que fez na defesa dos primatas na Mata Atlântica, no período em que ocorreu o surto da Febre Amarela no Espírito Santo e em municípios de Minas Gerais. O jornal O Globo o condecorou com o prêmio na categoria “Sociedade/Ciência e Saúde”. Confira mais detalhes sobre a atuação de Lucena em uma entrevista no quadro CBN Universidade.