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Professor da Ufes é premiado por trabalho em defesa dos primatas

O jornal O Globo o condecorou com o prêmio na categoria "Sociedade/Ciência e Saúde"

Publicado em 05 de Março de 2018 às 15:29

Publicado em 

05 mar 2018 às 15:29
O professor de zoologia e especialista em primatas, Sérgio Lucena, ganhou destaque ao receber uma premiação nacional devido o trabalho que fez na defesa dos primatas na Mata Atlântica, no período em que ocorreu o surto da Febre Amarela no Espírito Santo e em municípios de Minas Gerais. O jornal O Globo o condecorou com o prêmio na categoria “Sociedade/Ciência e Saúde”. Confira mais detalhes sobre a atuação de Lucena em uma entrevista no quadro CBN Universidade.
Entrevista - John Gomes - Sérgio Lucena - 05-03-18.mp3

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