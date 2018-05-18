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Pílula para combater o envelhecimento da célula está próxima

Pesquisadores, incluindo um capixaba, descobriram que é possível deter o processo de envelhecimento do sistema imunológico. Os testes estão avançando

Publicado em 18 de Maio de 2018 às 11:50

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

18 mai 2018 às 11:50
Uma pesquisa que contou com a participação do professor do Centro de Ciências da Saúde da Ufes, o imunologista Daniel Gomes, sobre reversão do envelhecimento do sistema imunológico foi publicado na revista científica Nature Immunology, uma das mais renomadas dessa área. O resultado da pesquisa irá possibilitar que as pessoas envelheçam com mais saúde. A pesquisa descobriu uma importante molécula que regula o envelhecimento. 
À medida que as pessoas ficam mais velhas, as células do sistema imunológico vão perdendo sua capacidade de defender o organismo contra doenças. O grupo de pesquisadores da Universidade de Londres, do qual Daniel Gomes fez parte como pesquisador associado, concluiu que é possível deter esse processo, inibindo a ação da molécula Gmac, descoberta por eles. 
CBN Universidade - Daniel de Oliveira Gomes - 18-05-18
Idosos poderão reagir a doenças e infecções da mesma maneira que os mais jovens. A melhoria da resposta celular, principalmente do sistema imunológico, fará as pessoas viverem com saúde pelo máximo de tempo, mas não irá parar o processo de envelhecimento, que acontece naturalmente. 

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