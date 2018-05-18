Pílula para combater o envelhecimento da célula está próxima

Uma pesquisa que contou com a participação do professor do Centro de Ciências da Saúde da Ufes, o imunologista Daniel Gomes, sobre reversão do envelhecimento do sistema imunológico foi publicado na revista científica Nature Immunology, uma das mais renomadas dessa área. O resultado da pesquisa irá possibilitar que as pessoas envelheçam com mais saúde. A pesquisa descobriu uma importante molécula que regula o envelhecimento.

À medida que as pessoas ficam mais velhas, as células do sistema imunológico vão perdendo sua capacidade de defender o organismo contra doenças. O grupo de pesquisadores da Universidade de Londres, do qual Daniel Gomes fez parte como pesquisador associado, concluiu que é possível deter esse processo, inibindo a ação da molécula Gmac, descoberta por eles.

Your browser does not support the audio element. CBN Universidade - Daniel de Oliveira Gomes - 18-05-18