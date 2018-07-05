Pesquisadores desenvolvem monitoramento de enchentes pelo Twitter

O emprego da tecnologia e o uso das redes sociais vem ajudando a transformar o campo da ciência. Uma equipe de pesquisadores do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da USP, em São Carlos, criou uma técnica computacional capaz de entender como publicações no Twitter conseguem representar fenômenos naturais, no caso chuvas e enchentes. O principal objetivo da equipe é amplificar as áreas de monitoramento, para assim, no futuro, conseguir prever acidentes.