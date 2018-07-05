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Pesquisadores desenvolvem monitoramento de enchentes pelo Twitter

O emprego da tecnologia e o uso das redes sociais vem ajudando a transformar o campo da ciência

Publicado em 05 de Julho de 2018 às 11:16

Publicado em 

05 jul 2018 às 11:16
O emprego da tecnologia e o uso das redes sociais vem ajudando a transformar o campo da ciência. Uma equipe de pesquisadores do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da USP, em São Carlos, criou uma técnica computacional capaz de entender como publicações no Twitter conseguem representar fenômenos naturais, no caso chuvas e enchentes. O principal objetivo da equipe é amplificar as áreas de monitoramento, para assim, no futuro, conseguir prever acidentes.
Em entrevista à CBN Vitória, um dos coordenadores do projeto, o professor de Ciência da Computação Sidgley Camargo de Andrade, explica que a ideia por trás deste monitoramento é utilizar, além de sensores físicos (como radares, pluviômetros e satélites), um instrumento humano, que é a rede social, para garantir esse monitoramento das chuvas.
CBN Universidade - Sidgley Camargo de Andrade - 05-07-18

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